Quando iniziano gli sport invernali? Primi appuntamenti ad ottobre con sci alpino short track e pattinaggio artistico
La stagione 2025-26 degli sport invernali comincerà a entrare nel vivo già nel mese di ottobre. Siamo ancora in autunno, ma il circuito maggiore di due discipline del ghiaccio ( short track e pattinaggio di figura ) scatterà nella prima metà del mese. Dopodiché, come di consueto, si comincerà a fendere anche la neve. Andiamo però con ordine. Cronologico, ça va sans dire. Sarà lo short-track ad aprire le danze nei giorni che vanno dal 9 al 12 ottobre. Il World Tour, così è stato denominato il massimo circuito, vivrà la propria tappa d’apertura in Canada, a Montreal. Nella metropoli del Quebec si replicherà la settimana successiva, quando si disputerà un nuovo round. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: iniziano - sport
Occhi sulla terza giornata contro il Ferentino alla Città dello Sport! Anche le ragazze iniziano il loro percorso della stagione 2025/2026. Domenica ore 15:30 inizierà la fase a gironi della Coppa Italia! - facebook.com Vai su Facebook
Sci Alpino | Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Programma della settimana: spiccano Bormio, 4 Trampolini e Tour de Ski; Torino 2025: bronzo e argento per l’Italia Universitaria nei primi due giorni di Universiadi Invernali.
Sport invernali: Fedriga, Coppa del Mondo culmine percorso condiviso - Il Friuli Venezia Giulia ha ospitato per la prima volta la riunione del Consiglio Federale Fisi. Si legge su ilgazzettino.it