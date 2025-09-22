La stagione 2025-26 degli sport invernali comincerà a entrare nel vivo già nel mese di ottobre. Siamo ancora in autunno, ma il circuito maggiore di due discipline del ghiaccio ( short track e pattinaggio di figura ) scatterà nella prima metà del mese. Dopodiché, come di consueto, si comincerà a fendere anche la neve. Andiamo però con ordine. Cronologico, ça va sans dire. Sarà lo short-track ad aprire le danze nei giorni che vanno dal 9 al 12 ottobre. Il World Tour, così è stato denominato il massimo circuito, vivrà la propria tappa d’apertura in Canada, a Montreal. Nella metropoli del Quebec si replicherà la settimana successiva, quando si disputerà un nuovo round. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando iniziano gli sport invernali? Primi appuntamenti ad ottobre con sci alpino, short track e pattinaggio artistico