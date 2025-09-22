Quando Buffett esce i mercati tremano | il caso BYD e la sua filosofia
La decisione di Warren Buffett di abbandonare la sua quota in BYD non è passata inosservata: nel giro di poche ore il titolo del costruttore cinese di veicoli elettrici è precipitato. L’episodio offre l’ennesima dimostrazione della forza d’impatto dell’oracolo di Omaha sui mercati globali, dove ogni sua mossa viene letta con cura quasi maniacale. La . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Berkshire Hathaway esce dalla cinese Byd dopo 17 anni: la holding di Warren Buffett ha azzerato la partecipazione nel produttore cinese di veicoli elettrici che alla borsa di Hong Kong lascia il 3,5%, ma ha incrementato oltre il 10% la quota nella trading hous - X Vai su X
