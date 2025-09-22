Quando arriva il bonus rifiuti per la Tari quanto vale e chi può ottenerlo

Il bonus sociale rifiuti, o bonus Tari, scatterà nel 2026 per le famiglie che hanno un Isee al di sotto dei 9.530 euro. Si tratta di uno sconto del 25% sulla tassa relativa ai rifiuti. Non ci sarà bisogno di fare domanda: come per gli altri bonus sociali - luce, gas e acqua - sarà sufficiente avere un Isee valido. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Quando arriva il bonus rifiuti per la Tari, quanto vale e chi può ottenerlo - Il bonus sociale rifiuti, o bonus Tari, scatterà nel 2026 per le famiglie che hanno un Isee al di sotto dei 9. fanpage.it scrive

Rifiuti, in arrivo dal 2026 il bonus Tari: come funziona e a chi è rivolto - Arera, l’autorità per l’ energia, ha confermato che nel 2026 arriverà il cosiddetto bonus Tari, cioè uno sconto pari al 25% della tassa sui rifiuti. Secondo tg24.sky.it