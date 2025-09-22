Qualificazioni Mondiali 2026 Italia | girone calendario risultati

La sconfitta nei quarti di Nations League contro la Germania porta gli Azzurri di Spalletti nel girone I: qualificazioni Mondiali 2026 Italia La sconfitta con il punteggio complessivo di 5-4 dell’Italia di Spalletti contro la Germania di Nagelsmann nei quarti di finale della Nations League 20242025 ha determinato anche il percorso delle due Nazionali verso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Le classifiche delle qualificazioni Mondiali; L’Italia si qualifica ai Mondiali 2026 se… Tutti gli scenari per la Nazionale di Rino Gattuso; Qualificazioni Mondiali 2026: l'Italia affronta l'Estonia, programma, orario e dove vedere la partita degli azzurri · Calcio.

Qualificazioni mondiali 2026: le partite dell’Italia contro Estonia e Israele - Già dure le qualificazioni ai Mondiali 2026 per l'Italia. Secondo iconmagazine.it

qualificazioni mondiali 2026 italiaL’Italia ha battuto 5-4 Israele nelle qualificazioni per i Mondiali di calcio - La partita si è giocata in Ungheria (da due anni Israele gioca in campo neutr ... Da ilpost.it

