quali banche aderiscono al fitd e a cosa serve il fondo

Chi ha dei soldi in banca si chiede spesso cosa potrebbe succedere qualora quest’ultima fallisse. Negli ultimi anni, infatti, alcune banche italiane sono entrate in crisi per colpa di crediti deteriorati, grandi perdite o una cattiva gestione e ciò ha generato paura e incertezza. Nella malaugurata ipotesi che ciò dovesse accadere non si dovrà avere alcun timore in quanto il denaro fino a 100.000 euro per singolo depositante e per banca saranno garantiti dal Fitd che è un fondo finanziato dalle stesse banche che interviene per rimborsare i clienti se l’istituto di credito non riuscisse a restituire il denaro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

