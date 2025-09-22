Putin | non interessati a corsa armamenti

Servizitelevideo.rai.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

15.30 La Russia è in grado di "rispondere a qualsiasi minaccia militare". Così il presidente russo Putin nel suo intervento al Consiglio di sicurezza della Federazione, aggiungendo che Mosca non ha alcun interesse ad aumentare le tensioni o ad alimentare una corsa agli armamenti. Lo riporta l'agenzia Tass. Pertanto la Russia è pronta a continuare ad aderire alle restrizioni quantitative centrali per un anno dopo la scadenza del Trattato sulle armi strategiche offensive del 5 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

