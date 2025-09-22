Putin | non interessati a corsa armamenti
15.30 La Russia è in grado di "rispondere a qualsiasi minaccia militare". Così il presidente russo Putin nel suo intervento al Consiglio di sicurezza della Federazione, aggiungendo che Mosca non ha alcun interesse ad aumentare le tensioni o ad alimentare una corsa agli armamenti. Lo riporta l'agenzia Tass. Pertanto la Russia è pronta a continuare ad aderire alle restrizioni quantitative centrali per un anno dopo la scadenza del Trattato sulle armi strategiche offensive del 5 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: putin - interessati
Alaska, alci e orsi interessati… Al vertice Trump-Putin
Putin ad Anchorage: Siamo veramente interessati a porre fine al conflitto in Ucraina
Putin ad Anchorage: Siamo veramente interessati a porre fine al conflitto in Ucraina – Il video
"Il presidente Putin, proprio come Trump, rimane interessato e aperto a portare l'intera questione ucraina a una conclusione pacifica". Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, citato da Tass. "Contiamo sugli Stati Uniti e sul presidente Trump - facebook.com Vai su Facebook
La Giunta @ATodde rappresenta la linea di resistenza fossile pro-gas, la stessa che da Trump porta a Putin le #rinnovabili vengono bloccate sulla base di bufale cosmiche Con il beneplacito dell'@UnioneSarda la cui proprietà è interessata al gas - X Vai su X
Putin: La Russia è in grado di rispondere a qualsiasi minaccia. Non ci interessa la corsa agli armamenti; Guerra Ucraina, Putin: Russia capace di rispondere a qualsiasi minaccia. LIVE; Putin: il trattato START sulla riduzione delle armi strategiche produrrà risultati se gli Stati Uniti lo rispetteranno.
Russia, Putin: “Siamo in grado di rispondere a qualsiasi minaccia” - "Sottolineo, e nessuno dovrebbe dubitarne, che la Russia è in grado di rispondere a qualsiasi minaccia esistente o emergente. Scrive msn.com
Putin: "Russia risponderà a ogni minaccia". Il messaggio a Trump sulle armi nucleari - Mosca è disposta a prorogare il trattato New START, che limita il numero di testate nucleari, se gli Stati Uniti faranno lo stesso ... Riporta msn.com