Putin | non interessati a corsa armamenti

15.30 La Russia è in grado di "rispondere a qualsiasi minaccia militare". Così il presidente russo Putin nel suo intervento al Consiglio di sicurezza della Federazione, aggiungendo che Mosca non ha alcun interesse ad aumentare le tensioni o ad alimentare una corsa agli armamenti. Lo riporta l'agenzia Tass. Pertanto la Russia è pronta a continuare ad aderire alle restrizioni quantitative centrali per un anno dopo la scadenza del Trattato sulle armi strategiche offensive del 5 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it