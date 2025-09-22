Putin | l' abbandono del Trattato New Start sarebbe un grave errore

Mosca, 22 set. (askanews) - Il completo rifiuto di rinnovare il Trattato New Start sui missili strategici costituirebbe un grave errore da molti punti di vista, un passo sbagliato e miope": lo ha affermato Vladimir Putin, nel corso di una riunione del Consiglio per la sicurezza nazionale russo. "Pertanto, la Russia è pronta a continuare ad aderire alle restrizioni quantitative fondamentali previste dal Trattato START per un anno dopo il 5 febbraio 2026" ha detto il presidente russo spiegando che il rispetto del trattato "diventerà praticabile solo a condizione che gli Stati Uniti agiscano in modo analogo e non adottino misure che compromettano o violino l'attuale equilibrio del potenziale deterrente". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Putin: l'abbandono del Trattato New Start sarebbe un grave errore

In questa notizia si parla di: putin - abbandono

Trump, incontro con Putin andrà bene, se non va abbandono

Vladimir #Putin si fa il suo festival della canzone. E la pubblicità appare a #NewYork Le più belle frasi di Osho per #iltempodioshø ? https://www.iltempo.it/tempodiosh/2025/09/20/news/osho-vignetta-oggi-vladimir-putin-intervision-russia-festival-musica-saba - facebook.com Vai su Facebook

Putin: l'abbandono del Trattato New Start sarebbe un grave errore; Zelensky sprona l'Europa sulle garanzie di sicurezza. Trump: senza accordo sanzioni alla Russia - WSJ: Colloqui segreti tra Exxon e Rosneft per possibile ritorno in Russia; Accordo Trump-Putin, Mosca: “Tono costruttivo”. Gelo Ue: “Kiev non rinuncia a nessun territorio”.

Putin: l’abbandono del Trattato New Start sarebbe un grave errore - (askanews) – Il completo rifiuto di rinnovare il Trattato New Start sui missili strategici costituirebbe un grave errore da molti punti di vista, un passo sbagliato e miope”: lo ha affe ... Segnala askanews.it

Putin offre di estendere il trattato nucleare New START di un anno - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato lunedì di essere pronto a estendere il trattato nucleare New START con gli Stati Uniti per un anno oltre la sua scadenza di febbraio ... Si legge su it.investing.com