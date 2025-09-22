Putin | La situazione della stabilità strategica continua a peggiorare Polonia | Abbatteremo i velivoli che violeranno il nostro territorio
Mattarella ancora contro Putin: “Russia ha cancellato pace ed equilibrio in Ue”, poi su Gaza: “Situazione drammatica e intollerabile”
Trump, spero Putin sia bravo, altrimenti situazione dura
Putin-Zelensky, ci sarà il vertice? Kiev incalza ma lo zar (che non ferma gli attacchi) vola in Cina per incontrare Erdogan e Xi La situazione
Il presidente russo Vladimir #Putin ha dichiarato che "la situazione nell'ambito della #stabilità #strategica purtroppo continua a peggiorare": lo riporta l'agenzia Interfax. "Vorrei iniziare oggi con un'altra questione, di eccezionale importanza per la tutela dei no - X Vai su X
Carlo Calenda. . Putin vuole recuperare una sfera di influenza sui paesi limitrofi e considera l'UE una minaccia mortale, perché quando tu sei ai confini di un'area che è libera, quell'area attrae. La situazione in Medio Oriente, invece, è molto diversa. Ne ho parl - facebook.com Vai su Facebook
Putin avverte: 'La Russia può rispondere a qualsiasi minaccia' - "Sottolineo, e nessuno dovrebbe dubitarne, che la Russia è in grado di rispondere a qualsiasi minaccia esistente o emergente. ansa.it scrive