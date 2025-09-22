Putin allerta Washington | pronti a reagire e a far scadere il New START

Un monito risuona da Mosca: il Cremlino promette di rispondere a qualunque minaccia strategica e subordina la futura sopravvivenza del trattato New START a decisioni analoghe di Washington. Allerta dal Cremlino Nel corso di una riunione a porte chiuse del Consiglio di sicurezza, Vladimir Putin ha tracciato una linea netta: qualsiasi minaccia alla sicurezza russa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Putin allerta Washington: pronti a reagire e a far scadere il New START

In questa notizia si parla di: putin - allerta

La stagione delle armi. La campagna d’estate e l’allerta: “Putin colpirà con 2mila droni”

Allerta sui conti e effetto Trump-Putin, il titolo Rheinmetall scivola

Ucraina, Meloni in allerta per il bluff di Putin: quali sanzioni e garanzie per fermarlo?

Il presidente russo #Putin ha supervisionato l'ultima fase delle manovre militari congiunte #RussiaBielorussia, che hanno messo in allerta la #Nato - facebook.com Vai su Facebook

Il presidente russo #Putin ha supervisionato l'ultima fase delle manovre militari congiunte #RussiaBielorussia, che hanno messo in allerta la #Nato - X Vai su X

Rientrati jet polacchi dopo allarme per droni russi. Anche la Romania denuncia uno sconfinamento - La Romania afferma che un drone russo ha violato il suo spazio aereo; Ucraina, Trump: «Penso che Russia e Ucraina arriveranno alla pace. Importante secondo incontro con Putin e Zelensky; Guerra Ucraina, Wsj: stop Pentagono a raid a lungo raggio di Kiev su Russia.

Video. Zelensky e Putin pronti a incontrarsi: bilaterale entro fine agosto - Il presidente Usa ha accolto Zelensky e i leader europei a Washington per discutere del possibile accordo con Putin, che includerà uno "scambio di territori". Come scrive it.euronews.com

Zelensky lunedì a Washington: «Aperti a un vertice a tre con Putin e pronti a lavorare per la pace» - «Lunedì incontrerò il Presidente Trump a Washington Dc, per discutere tutti i dettagli relativi alla fine delle uccisioni e della guerra. Si legge su unionesarda.it