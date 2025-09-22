Pusher occupa casa in costruzione a Pesaro e ne fa la base di spaccio | preso

Pesaro, 22 settembre 2025 – Aveva scelto una casa in ristrutturazione per rifugiarsi, ma il nascondiglio si è rivelato tutt’altro che sicuro. La Volante della Questura è intervenuta nel fine settimana in strada della Romagna dopo la segnalazione di una possibile intrusione all’interno di un’abitazione privata. Preso ancora con la droga: "Ma da lunedì smetto" Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato l’accesso dell’edificio inspiegabilmente chiuso dall’interno. Una volta forzato l’ingresso, la scoperta: nell’immobile c’era un uomo, di origine magrebina, sulla quarantina, che non aveva alcun titolo per trovarsi lì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pusher occupa casa in costruzione a Pesaro e ne fa la base di spaccio: preso

In questa notizia si parla di: pusher - occupa

Catania News. . San Giovanni Galermo, blitz della Polizia: arrestato pusher e scoperti allacci abusivi alla rete elettrica - facebook.com Vai su Facebook

Pusher occupa casa in costruzione a Pesaro e ne fa la base di spaccio: preso; In via Porpora 161 tra pusher, lucciole e sbandati.

Pusher occupa casa in costruzione a Pesaro e ne fa la base di spaccio: preso - All’ingresso degli agenti ha cercato di liberarsi della cocaina lanciandola dalla finestra, ma è stato scoperto ... ilrestodelcarlino.it scrive

Hashish e marijuana in casa, pusher arrestato - Oltre alla droga sequestrato anche del denaro È stato arrestato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, ... Come scrive ilrestodelcarlino.it