Purché Finisca Bene – Tutto a posto: trama, cast e streaming del film. Questa sera, lunedì 22 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Tutto a posto, film commedia del ciclo Purché finisca bene del 2024 diretto da Giorgio Romano con Nika Perrone, Michele Di Mauro e Michele Eburnea. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il film si svolge a Reggio Calabria e vede protagonista Francesco, un professore di mezza età burbero e solitario che ha perso la vista a causa di una malattia. La sua vita è segnata dal dolore: la moglie lo ha lasciato e la figlia, Maria, vive a Londra per motivi di studio. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Purché finisca bene – Tutto a posto: trama, cast e streaming del film su Rai 1