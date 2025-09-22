Punto improprio dal 25 settembre al 1 ottobre la mostra di Gianni Baccarò alla Melograno Art Gallery
Dal 25 settembre al 1 ottobre la Melograno Art Gallery ospiterà la personale di Gianni Baccarò “Punto improprio”. La mostra raccoglie opere recenti in cui simboli, icone e segni si intrecciano in una pittura colta e stratificata, capace di interrogare il presente attraverso i linguaggi della. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
