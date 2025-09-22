Pullman scolastico esce di strada in lombardia | paura ma nessun ferito

Mattinata movimentata sulla strada provinciale 211 neI territorio di Cergnago, in provincia di Pavia. Un pullman, diretto a Mortara, che trasportava una ventina di studenti tra i 14 e i 17 anni, è uscito dalla carreggiata finendo in un campo adiacente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Cergnago, pullman di linea esce di strada: tutti salvi i 20 ragazzi a bordo e l'autista NON PRENDERE - Il mezzo è rimasto inclinato nel dislivello tra la carreggiata e il campo adiacente, senza ribaltarsi: passeggeri tratti in salvo da carabinieri e vigili del fuoco ... Segnala msn.com

