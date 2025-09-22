Pullman con 20 studenti a bordo va fuori strada per la pioggia a Pavia e finisce in un campo

Un pullman che accompagnava 20 studenti a scuola è finito fuori strada a Cergnago (Pavia) nella mattinata del 22 settembre. Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo a causa della pioggia. Nessuno è rimasto ferito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pullman - studenti

