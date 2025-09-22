Pulizia della spiaggia del Gombo | nuovo appuntamento a San Rossore con Plastic Free

Domenica 28 settembre quinta edizione della pulizia organizzata dall'associazione Plastic Free Onlus in collaborazione con l'Ente Parco Regionale di San Rossore Migliarino Massaciuccoli, Geofor ed il Comune di Pisa. Arriveranno volontari da tutta la Toscana per pulire gli arenili dai rifiuti che. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

