Pulita la spiaggia di Romagnolo | i volontari dell' Enel a caccia di mozziconi di sigarette e bottigliette di plastica
Enel in campo per la tutela dell’ambiente. Si è svolta oggi a Palermo una nuova giornata del programma “Park Litter” che da anni, da Nord a Sud, tocca moltissime località italiane all’insegna della cura del territorio e dello sviluppo sostenibile. Grazie all’iniziativa di volontariato aziendale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
