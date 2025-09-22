Puliamo il Mondo 2025 a Castellaneta | 500 kg di rifiuti rimossi grazie ai volontari
Tarantini Time Quotidiano Nel week-end appena trascorso, decine di volontari e studenti hanno raccolto complessivamente circa 500 chilogrammi di rifiuti abbandonati, contribuendo a restituire maggiore decoro e bellezza a due aree simboliche del territorio: Castellaneta Marina e la zona della stazione ferroviaria di Castellaneta. Venerdì 19 settembre, protagonisti sono stati gli alunni della scuola De Amicis di Castellaneta Marina, che hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa, trasformando la mattinata in una vera e propria lezione di educazione ambientale sul campo. Sabato 20 settembre, l’appuntamento con i volontari presso la stazione ferroviaria di Castellaneta ha permesso di affrontare una situazione particolarmente critica: solo in questa zona sono stati rimossi oltre 3 quintali di vetro, corrispondenti a centinaia di bottiglie di birra abbandonate lungo la cunetta. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
In questa notizia si parla di: puliamo - mondo
Con ‘Puliamo il mondo’ rimossi circa 100 quintali di rifiuti alla discarica emersa con l’alluvione in Mugello
I volontari di Legambiente ripuliscono l'area di Monte Pallano per l'anteprima di Puliamo il mondo [FOTO]
"Puliamo il Mondo": il Comune organizza l'evento con Legambiente
Puliamo il Mondo nel Parco: alla scoperta degli alberi secolari Il 20 settembre 2025, le classi prime del Liceo Scientifico “Raffaele Lombardi Satriani” di Petilia Policastro, diretto dalla Dirigente Prof.ssa Antonella Parisi, hanno preso parte all’iniziativa “P - facebook.com Vai su Facebook
Puliamo il mondo 2025: torna l’appuntamento con il volontariato ambientale in Toscana La 33ª edizione della campagna di @Legambiente coinvolge cittadini, scuole e associazioni con iniziative dal 19 al 21 settembre - X Vai su X
Puliamo il Mondo 2025: migliaia di eventi in tutta Italia; Puliamo il Mondo 2025 in Puglia Migliaia di Volontari in Azione per l Ambiente 33a Edizione a Capurso e dintorni; “Puliamo il Mondo 2025”: oltre 24mila rifiuti rimossi nei parchi urbani italiani.
Dal 19 al 21 settembre torna Puliamo il Mondo 2025 - Torna “ Puliamo il mondo ”, la storica campagna di Legambiente che da 33 anni coinvolge volontarie e volontari di tutta Italia per ripulire strade e piazze, parchi urbani, ... Si legge su nove.firenze.it
“Puliamo il Mondo 2025”: in Liguria volontari e studenti uniti per l’ambiente - Borromeo: "Educare alla gestione dei rifiuti e all’economia circolare è un impegno costante, che trasforma ogni gesto in un messaggio di civiltà" ... Lo riporta telenord.it