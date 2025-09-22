Tarantini Time Quotidiano Nel week-end appena trascorso, decine di volontari e studenti hanno raccolto complessivamente circa 500 chilogrammi di rifiuti abbandonati, contribuendo a restituire maggiore decoro e bellezza a due aree simboliche del territorio: Castellaneta Marina e la zona della stazione ferroviaria di Castellaneta. Venerdì 19 settembre, protagonisti sono stati gli alunni della scuola De Amicis di Castellaneta Marina, che hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa, trasformando la mattinata in una vera e propria lezione di educazione ambientale sul campo. Sabato 20 settembre, l’appuntamento con i volontari presso la stazione ferroviaria di Castellaneta ha permesso di affrontare una situazione particolarmente critica: solo in questa zona sono stati rimossi oltre 3 quintali di vetro, corrispondenti a centinaia di bottiglie di birra abbandonate lungo la cunetta. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Puliamo il Mondo 2025 a Castellaneta: 500 kg di rifiuti rimossi grazie ai volontari