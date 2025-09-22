Pugni in faccia a due ragazze che si baciano aggressione shock in Italia | violenza folle

Un bacio tra due ragazze e, come risposta, insulti e violenza fisica. È accaduto sabato sera, 20 settembre, alla Festa del Lambrusco di Sorbara, a Bomporto, in provincia di Modena. Un momento di intimità e normalità tra due giovani è bastato per scatenare l’odio di un gruppo di uomini, che prima ha aggredito verbalmente le ragazze, poi ha colpito una di loro con un pugno al volto. L’ episodio omofobo ha lasciato la comunità sotto shock e ha avuto una vasta eco sui social, dove in molti hanno espresso solidarietà e indignazione. Le giovani vittime della violenza hanno deciso di non restare in silenzio: sono tornate sul palco del festival la sera successiva, domenica 21 settembre, per lanciare un messaggio chiaro e coraggioso contro l’ omofobia e ogni forma di discriminazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Pugni in faccia a due ragazze che si baciano, aggressione shock in Italia: violenza folle

