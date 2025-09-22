Psicologo nelle scuole | la Calabria investe nel benessere mentale degli studenti
Psicologo nelle scuole: un investimento strutturale per il benessere mentale degli studenti calabresi. Da ottobre, la Calabria compie un passo storico nel campo dell’educazione e della salute mentale: prende ufficialmente il via il progetto “ Psicologo nelle scuole”, un’iniziativa strutturale che coinvolgerà 285 istituti scolastici e ben 2893 classi del primo e secondo ciclo. Con un investimento di 9 milioni di euro, la Regione ha assunto 43 nuovi psicologi attraverso le ASP calabresi, con l’obiettivo di garantire un servizio di supporto psicologico continuativo, capillare e accessibile a studenti, docenti e famiglie. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: psicologo - scuole
Psicologo scolastico, depositato in Senato il ddl Occhiuto: possibile svolta per il benessere mentale nelle scuole. Il CNOP: “Intervento sistemico a tutela dei giovani”
Dallo psicologo di primo livello alle équipe multiprofessionali per adolescenti: come il nuovo Piano nazionale salute mentale trasforma la prevenzione e il supporto nelle scuole. TESTO
Valditara annuncia il decreto per istituire lo psicologo nelle scuole: “Al via da settembre”
"I migliori auguri ai 43 nuovi psicologi assunti dalle Asp calabresi che da ottobre garantiranno lo sportello psicologico in 285 scuole, per un totale di 2893 classi del primo e secondo ciclo scolasti ...
