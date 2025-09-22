Psicologo nelle scuole | la Calabria investe nel benessere mentale degli studenti

Psicologo nelle scuole: un investimento strutturale per il benessere mentale degli studenti calabresi. Da ottobre, la Calabria compie un passo storico nel campo dell’educazione e della salute mentale: prende ufficialmente il via il progetto “ Psicologo nelle scuole”, un’iniziativa strutturale che coinvolgerà 285 istituti scolastici e ben 2893 classi del primo e secondo ciclo. Con un investimento di 9 milioni di euro, la Regione ha assunto 43 nuovi psicologi attraverso le ASP calabresi, con l’obiettivo di garantire un servizio di supporto psicologico continuativo, capillare e accessibile a studenti, docenti e famiglie. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

