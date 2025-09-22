PSI | Iossa Cori razzisti a Pontida vergognosi Italia ha bisogno di unità
NAPOLI, 22 SETTEMBRE 2025 – «I cori razzisti intonati ieri a Pontida – “Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta” – sono inaccettabili», dichiara Felice Iossa, dirigente nazionale del PSI e responsabile Mezzogiorno. «Da napoletano condanno fermamente questi episodi vergognosi. Ancora più grave – aggiunge – è che esponenti delle istituzioni campane, perfino ex assessori regionali, abbiano deciso di accasarsi con chi continua a offendere un popolo che avrebbe tanto da insegnare e siano stati testimoni silenti di quei cori vergognosi». Per Iossa, però, l’episodio è solo «il sintomo di un problema più profondo: l’estremizzazione del linguaggio politico che sta avvelenando il nostro dibattito democratico». 🔗 Leggi su Primacampania.it
