PS4 PS5 PeaSyo v1.53 | Allinea i Tasti Virtuali con la Nuova Griglia e lo Snap Automatico!

Siamo entusiasti di annunciare che la versione 1.5.3 del client open-source per il remote play di PlayStation su Android è ora disponibile per il download. Questa release introduce due piccole ma preziose funzionalità richieste dalla community, perfezionando ulteriormente l’esperienza di gioco mobile. Novità in Primo Piano: Personalizzazione Avanzata dei Tasti Virtuali. La caratteristica principale di questo aggiornamento ruota attorno ai tasti virtuali personalizzabili sullo schermo. Ora avete un controllo ancora più preciso sul layout del vostro gamepad touch: Allineamento alla Griglia: Attivate una griglia di riferimento per posizionare i vostri tasti virtuali con precisione millimetrica. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [PS4/PS5] PeaSyo v1.5.3: Allinea i Tasti Virtuali con la Nuova Griglia e lo Snap Automatico!

In questa notizia si parla di: peasyo - allinea

