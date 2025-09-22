Provinciale 17 di Cerignale interrotta per la rimozione di una bomba
Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmate per domani (martedì 23 settembre) le operazioni di bonifica dell’ordigno bellico (bomba d’aereo) rinvenuto nel territorio comunale di Corte Brugnatella in località Ponte Lenzino-Rovaiola Marsaglia, sulla sponda. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Provinciale 17 di Cerignale interrotta per la rimozione di una bomba; Ordigno della guerra nei pressi di ponte Lenzino, disinnesco il 23.
