Provinciale 17 di Cerignale interrotta per la rimozione di una bomba

Ilpiacenza.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmate per domani (martedì 23 settembre) le operazioni di bonifica dell’ordigno bellico (bomba d’aereo) rinvenuto nel territorio comunale di Corte Brugnatella in località Ponte Lenzino-Rovaiola Marsaglia, sulla sponda. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: provinciale - cerignale

Provinciale 17 di Cerignale interrotta per la rimozione di una bomba; Ordigno della guerra nei pressi di ponte Lenzino, disinnesco il 23.

Che tempo faceva a Cerignale il 17 Gennaio 2025 - Archivio Meteo Cerignale - Cesena (FC) Modena (MO) Parma (PR) Piacenza (PC) Ravenna (RA) Reggio Emilia (RE) Rimini (RN) ... Riporta ilmeteo.it

Cerca Video su questo argomento: Provinciale 17 Cerignale Interrotta