Prova di forza di Lorenzo Musetti a Chengdu | lascia le briciole a Shevchenko e accede in finale!
Prova di forza di Lorenzo Musetti nella seconda semifinale dell’ATP250 di Chengdu (Cina). Sul cemento asiatico, il toscano ha conquistato l’approdo per il secondo anno consecutivo alla finale di questo evento, concedendo appena quattro giochi al malcapitato Alexander Shevchenko (n.96 del ranking). L’azzurro (n.9 del ranking) si è imposto con lo score di 6-3 6-1 in 65? di gioco, mettendo in mostra grande autorevolezza nello scambio e trovando ottime soluzioni soprattutto dal lato del dritto. Musetti, dunque, prenderà parte al settimo atto conclusivo in carriera a livello ATP, andando in caccia di quel terzo titolo che manca da tre anni, ricordando il successo a Napoli contro Matteo Berrettini. 🔗 Leggi su Oasport.it
