Protezione Civile | allerta meteo in Campania

La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un’allerta meteo di livello giallo, valida dalle ore 00:00 di oggi fino alle 23:59 del 23 settembre. Questo avviso, redatto sulla base delle analisi del Centro Funzionale, si riferisce a condizioni meteorologiche avverse L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo
Campi Flegrei: alla protezione civile incontro tra istituzioni e coordinamento
ALLERTA di PROTEZIONE CIVILE n° 2025.99 del 21/09/2025 Rischio IDRO-METEO ALLERTA ARANCIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLERTA GIALLA RISCHIO IDRAULICO ALLERTA GIALLA RISCHIO TEMPORALI Per la restante parte della giornata
Il bollettino di criticità e allerta meteo-idro per sabato #20settembre è VERDE per: rischio idraulico rischio idrogeologico rischio temporali Il colore VERDE indica assenza di fenomeni previsti e prevedibili #protezionecivile
Maltempo sferza il Nord, donna dispersa nell'Alessandrino. Allerta arancione in Liguria e Lombardia - Milano, traffico in tilt in zona Nord: chiusi viale Testi e Sarca; Allerta meteo 22 settembre 2025; Allerta gialla per criticità per temporali - Emissione 21/09/2025.
Allerta meteo a Napoli e in Campania, temporali e forte vento martedì 23 settembre - Allerta meteo di colore giallo, su quasi tutto il territorio, quella emanata dalla Protezione Civile della Campania per la giornata di domani, martedì ... Riporta fanpage.it
Meteo, allerta maltempo in diverse regioni d'Italia. VIDEO - La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge e temporali a partire dalla ... Scrive tg24.sky.it