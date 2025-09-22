Protezione Civile | allerta meteo in Campania

La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un’allerta meteo di livello giallo, valida dalle ore 00:00 di oggi fino alle 23:59 del 23 settembre. Questo avviso, redatto sulla base delle analisi del Centro Funzionale, si riferisce a condizioni meteorologiche avverse L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

