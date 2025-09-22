Proteste pro Palestina a Torino traffico in tilt e 7.000 persone in corteo dopo le tensioni al Campus Einaudi
Anche a Torino oggi, 22 settembre, è il giorno dello sciopero e delle manifestazioni pro Palestina, in solidarietà a Gaza. Allerta massima in tutta la città, dove si attendono migliaia di persone per il corteo di protesta scandito dallo slogan “Blocchiamo tutto”, contro le politiche di Israele. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: proteste - palestina
