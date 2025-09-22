Proteste pro Palestina a Torino | manifestanti sui binari e treni bloccati durante il corteo con migliaia di persone

Torinotoday.it | 22 set 2025

Anche a Torino oggi, 22 settembre, è il giorno dello sciopero e delle manifestazioni pro Palestina, in solidarietà a Gaza. Allerta massima in tutta la città, dove si attendono migliaia di persone per il corteo di protesta scandito dallo slogan “Blocchiamo tutto”, contro le politiche di Israele. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

