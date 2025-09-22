Proteste per Gaza studenti bloccano gli ingressi delle Università a Roma Torino Bologna | A Pisa paralizzata la strada verso il mare

Tgcom24.mediaset.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si mobilitano anche Milano e Napoli, dove a causa dello sciopero si registrano ritardi e cancellazioni nei trasporti, e le grandi città italiane. Tra gli slogan la frase: "Bloccheremo tutto, stop al genocidio". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

proteste per gaza studenti bloccano gli ingressi delle universit224 a roma torino bologna a pisa paralizzata la strada verso il mare

© Tgcom24.mediaset.it - Proteste per Gaza, studenti bloccano gli ingressi delle Università a Roma, Torino, Bologna | A Pisa paralizzata la strada verso il mare

In questa notizia si parla di: proteste - gaza

Trump ancora contro Harvard, nuova sospensione dei finanziamenti per proteste anti-genocidio a Gaza: “Studenti antisemiti contro ebrei”

Gaza, la strage degli affamati: oltre 100 morti in fila per il cibo, a Tel Aviv proteste per gli ostaggi

Salvini riceve il premio Israele-Italia nel giorno dell’ennesima strage a Gaza. Le proteste di Pd, M5s e Avs: “Un’oscenità”

Sciopero per Gaza, manifestanti sui binari a Napoli: forti ritardi. Studenti in corteo nelle città - Gaza, corteo invade sgc a Pisa, strada bloccata verso mare; Proteste per Gaza, studenti bloccano gli ingressi delle Università a Roma, Torino e Bologna; Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza: cortei e presidi in 80 città. Caos alla stazione Termini.

proteste gaza studenti bloccanoSciopero per Gaza, sindacati e studenti in piazza a Roma: bloccata via Cavour, corteo dalla Sapienza - concentramento davanti ai licei fino all’università, migliaia di studenti e lavoratori aderiscono allo sciopero Usb in sostegno della popolazione ... Da roma.repubblica.it

proteste gaza studenti bloccanoAlessandria, studenti bloccano il Saluzzo-Plana in sostegno alla Global Sumud Flotilla aele - Plana ad Alessandria contro l’invio di armi a Israele e in sostegno alla popolazione palestinese ... Scrive radiogold.it

Cerca Video su questo argomento: Proteste Gaza Studenti Bloccano