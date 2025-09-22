Proteste per Gaza scontri tra manifestanti e polizia alla Stazione Centrale di Milano | Gli studenti bloccano diverse università
Si mobilitano le grandi città italiane. Tra gli slogan la frase: "Bloccheremo tutto, stop al genocidio". A Napoli bruciate foto di Meloni e Netanyahu. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Proteste per Gaza, studenti bloccano gli ingressi delle Università a Roma e Torino #gaza #sciopero #università #roma #torino #22settembre
Ravenna contro il transito di armi, proteste e cortei per Gaza in tutta Italia, lo sciopero in Francia «Tassare i miliardari» per la giustizia fiscale, cancellato il late show di Jimmy Kimmel negli Usa, inaugurata la grande opera sul Nilo azzurro, la «Gerd», l'addio al
ProPal scatenati, assalto alla stazione di Milano: scontri con la polizia. Odio e violenza da Roma a Napoli - Tensione questa mattina, durante il corteo per Gaza a Milano, quando un gruppo di manifestanti ha dato l'assalto alla Stazione Centrale ed ... Da iltempo.it
Scontri davanti a stazione Centrale di Milano, scalo chiuso - Scontri sono in atto nella galleria della Carrozze alla stazione Centrale di Milano. ansa.it scrive