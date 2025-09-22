Proteste per Gaza scontri tra manifestanti e polizia alla Stazione Centrale di Milano | Gli studenti bloccano diverse università

Tgcom24.mediaset.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si mobilitano le grandi città italiane. Tra gli slogan la frase: "Bloccheremo tutto, stop al genocidio". A Napoli bruciate foto di Meloni e Netanyahu. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

proteste per gaza scontri tra manifestanti e polizia alla stazione centrale di milano gli studenti bloccano diverse universit224

© Tgcom24.mediaset.it - Proteste per Gaza, scontri tra manifestanti e polizia alla Stazione Centrale di Milano | Gli studenti bloccano diverse università

In questa notizia si parla di: proteste - gaza

Trump ancora contro Harvard, nuova sospensione dei finanziamenti per proteste anti-genocidio a Gaza: “Studenti antisemiti contro ebrei”

Gaza, la strage degli affamati: oltre 100 morti in fila per il cibo, a Tel Aviv proteste per gli ostaggi

Salvini riceve il premio Israele-Italia nel giorno dell’ennesima strage a Gaza. Le proteste di Pd, M5s e Avs: “Un’oscenità”

Cortei per Gaza: manifestanti sui binari a Torino, scontri a Milano, bloccata autostrada a Bologna - In piazza anche la cantante Elisa a Trieste; Sciopero generale per Gaza, a Milano e Marghera tensione manifestanti-Polizia. DIRETTA; Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza. Milano, scontri con la polizia. Bologna, bloccata la A14.

proteste gaza scontri manifestantiProPal scatenati, assalto alla stazione di Milano: scontri con la polizia. Odio e violenza da Roma a Napoli - Tensione questa mattina, durante il corteo per Gaza a Milano, quando un gruppo di manifestanti ha dato l'assalto alla Stazione Centrale ed ... Da iltempo.it

proteste gaza scontri manifestantiScontri davanti a stazione Centrale di Milano, scalo chiuso - Scontri sono in atto nella galleria della Carrozze alla stazione Centrale di Milano. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Proteste Gaza Scontri Manifestanti