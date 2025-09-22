Proteste per Gaza guerriglia urbana davanti alla Stazione Centrale di Milano | Disordini anche a Roma Bologna Torino e Marghera

Si mobilitano le grandi città italiane. Tra gli slogan la frase: "Bloccheremo tutto, stop al genocidio". A Napoli bruciate foto di Meloni e Netanyahu. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Proteste per Gaza, guerriglia urbana davanti alla Stazione Centrale di Milano | Disordini anche a Roma, Bologna, Torino e Marghera

In questa notizia si parla di: proteste - gaza

Trump ancora contro Harvard, nuova sospensione dei finanziamenti per proteste anti-genocidio a Gaza: “Studenti antisemiti contro ebrei”

Gaza, la strage degli affamati: oltre 100 morti in fila per il cibo, a Tel Aviv proteste per gli ostaggi

Salvini riceve il premio Israele-Italia nel giorno dell’ennesima strage a Gaza. Le proteste di Pd, M5s e Avs: “Un’oscenità”

Proteste per Gaza, scontri tra manifestanti e polizia alla Stazione Centrale di Milano | Gli studenti bloccano diverse università

Ravenna contro il transito di armi, proteste e cortei per Gaza in tutta Italia, lo sciopero in Francia «Tassare i miliardari» per la giustizia fiscale, cancellato il late show di Jimmy Kimmel negli Usa, inaugurata la grande opera sul Nilo azzurro, la «Gerd», l'addio al

Manifestazione a Milano per Gaza, scontri con la polizia alla stazione Centrale: turisti in fuga; Proteste per Gaza, studenti bloccano gli ingressi delle Università a Roma, Torino, Bologna | A Milano tensione manifestanti-polizia | A Napoli bruciate foto di Meloni e Netanyahu; Ore di guerriglia urbana a Milano: scontri e devastazione dentro e fuori la stazione Centrale. Il racconto in diretta.

Manifestazione Gaza, assalto alla stazione. Tutto bloccato: fumogeni polizia. Guerriglia urbana - La giornata di sciopero generale indetta dall’Unione Sindacale di Base in solidarietà con la popolazione palestinese è sfociata in scontri violenti a ... Riporta thesocialpost.it

Sciopero Gaza, Carfagna: "Violenze inaccettabili, solidarietà alle forze dell'ordine" - “Manifestare è un diritto, ma quando la protesta degenera nella pretesa di occupare stazioni e binari ferroviari, nel blocco di strade, ... Secondo iltempo.it