Proteste per Gaza guerriglia urbana alla Stazione Centrale di Milano | tre arrestati 60 agenti feriti | Disordini a Roma Bologna Torino

Tgcom24.mediaset.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manifestazioni in tutta Italia. Alcuni studenti tentano la Facoltà di Lettere della Sapienza. A Napoli bruciate le foto di Meloni e Netanyahu. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

proteste per gaza guerriglia urbana alla stazione centrale di milano tre arrestati 60 agenti feriti disordini a roma bologna torino

© Tgcom24.mediaset.it - Proteste per Gaza, guerriglia urbana alla Stazione Centrale di Milano: tre arrestati, 60 agenti feriti | Disordini a Roma, Bologna, Torino

In questa notizia si parla di: proteste - gaza

Trump ancora contro Harvard, nuova sospensione dei finanziamenti per proteste anti-genocidio a Gaza: “Studenti antisemiti contro ebrei”

Gaza, la strage degli affamati: oltre 100 morti in fila per il cibo, a Tel Aviv proteste per gli ostaggi

Salvini riceve il premio Israele-Italia nel giorno dell’ennesima strage a Gaza. Le proteste di Pd, M5s e Avs: “Un’oscenità”

Proteste per Gaza, guerriglia urbana alla Stazione Centrale di Milano: 10 fermati, 60 agenti feriti | Disordini a Roma, Bologna, Torino; Manifestazione a Milano per Gaza, scontri con la polizia alla stazione Centrale: l'ira di Giorgia Meloni; Guerriglia in Stazione Centrale, le reazioni: Scioperano per la pace e usano la violenza.

Guerriglia in Stazione Centrale a Milano: corteo pro Gaza degenera nello scontro. 10 fermati e 60 agenti feriti - La protesta pro Gaza degenera in guerriglia in Stazione Centrale, tra barricate, lacrimogeni e caos ferroviario. Riporta mam-e.it

proteste gaza guerriglia urbanaProPal all'assalto della polizia a Milano. Stazione sotto assedio: guerriglia urbana, scontri e barricate - Turisti stranieri che provano a scavalcare le cancellate chiuse della stazione Centrale trascinandosi appresso pesanti trolley e valigie per scappare ... Secondo iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Proteste Gaza Guerriglia Urbana