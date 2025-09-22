Proteste per Gaza guerriglia urbana alla Stazione Centrale di Milano | tre arrestati 60 agenti feriti | Disordini a Roma Bologna Torino
Manifestazioni in tutta Italia. Alcuni studenti tentano la Facoltà di Lettere della Sapienza. A Napoli bruciate le foto di Meloni e Netanyahu. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: proteste - gaza
Guerriglia in Stazione Centrale a Milano: corteo pro Gaza degenera nello scontro. 10 fermati e 60 agenti feriti - La protesta pro Gaza degenera in guerriglia in Stazione Centrale, tra barricate, lacrimogeni e caos ferroviario. Riporta mam-e.it
ProPal all'assalto della polizia a Milano. Stazione sotto assedio: guerriglia urbana, scontri e barricate - Turisti stranieri che provano a scavalcare le cancellate chiuse della stazione Centrale trascinandosi appresso pesanti trolley e valigie per scappare ... Secondo iltempo.it