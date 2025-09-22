L’AZIENDA LE HA ASSEGNATO un un ruolo attivo nella difesa delle infrastrutture digitali, sia di imprese private che di pubbliche amministrazioni. Giulia Cavalleretto, classe 1999, è la prima donna nell’intera area Emea che può fregiarsi del titolo di "Paladin" di SentinelOne: una sorta di "patente" che la certifica tra i migliori professionisti globali nel campo della cybersecurity. Un titolo che la piattaforma americana SentinelOne conferisce solo a fronte del superamento di corsi tecnici e sfide pratiche che certificano capacità elevate nella protezione contro le minacce informatiche. Giulia Cavalleretto è il fiore all’occhiello di Tinexta Cyber, un’azienda italiana specializzata nello sviluppo e nella protezione del mondo digitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Proteggersi sul web?. Adesso c’è una sentinella: "patentata"