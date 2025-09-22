Protagonisti al Mondiale Ecco il poker della Lube
L’ultimo punto firmato proprio da Bottolo, un astuto attacco-palleggio a due mani su una alzata complicata e dopo aver lui ricevuto un servizio insidioso, ha regalato all’Italia ieri la vittoria e i quarti di finale del Mondiale. Una bella Italia quella che ha liquidato 3-0 l’Argentina, rivale tradizionalmente ostica per noi e che pochi giorni fa aveva sconfitto, eliminandola, nientemeno che la Francia bi-campione olimpica in carica. Ieri a Pasay City, nelle Filippine, erano in campo 4 giocatori della Lube e stavolta l’espressione "erano in campo" è correttissima. Nel senso che Balaso, Bottolo e pure Gargiulo (in panca Anzani e Galassi, dentro Russo) hanno giocato tutti e tre i parziali per la nostra Nazionale, stessa cosa dall’altra parte della rete per il loro futuro compagno a Civitanova, Kukartsev. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
