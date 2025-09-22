ProPal verso il centro di Marghera Corteo fermato al porto dagli idranti della polizia in assetto antisommossa

Giornata di scioperi e manifestazioni quella di oggi, 22 settembre. I manifestanti proPal da tutto il Veneto si sono radunati a piazzale Giovannacci a Marghera e hanno dato vita al corteo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - ProPal verso il centro di Marghera. Corteo fermato al porto dagli idranti della polizia in assetto antisommossa

Dopo aver ascoltato le dichiarazioni di Matteo Salvini alla giornalista israeliana dove, accusava i Propal e la Sinistra Italiana di formentare odio verso chiunque sia di origine ebraica e non di criticare il Governo ISRAELIANO; Il disgusto che ho provato è stato p - facebook.com Vai su Facebook

Gli unici veri fascisti. #pisa #propal - X Vai su X

ProPal scatenati, assalto alla stazione di Milano: scontri con la polizia. Odio e violenza da Roma a Napoli - Tensione questa mattina, durante il corteo per Gaza a Milano, quando un gruppo di manifestanti ha dato l'assalto alla Stazione Centrale ed ... Scrive iltempo.it