Tensione questa mattina, durante il corteo per Gaza a Milano, quando un gruppo di manifestanti ha dato l'assalto alla Stazione Centrale ed è venuto a contatto con la polizia. Il corteo si era avvicinato anche al consolato americano a Milano di Largo Donegani, che però era massicciamente presidiato dalle forze dell'ordine. Lancio di oggetti contro le porte della stazione e si sono verificati scontri con le forze dell'ordine dopo che gli attivisti, vestiti di nero, armati di pesanti oggetti sono entrati nel mezzanino della stazione, riporta RaiNews24. Il tutto in una giornata caratterizzata da proteste, manifestazioni e qualche disagio un po' in tutta Italia per lo sciopero indetto dalle sigle sindacali di base in segno di solidarietà con la popolazione palestinese e a sostegno della Global Sumud Flotilla in rotta verso Gaza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

ProPal scatenati, assalto alla stazione di Milano: scontri con la polizia. Odio e violenza da Roma a Napoli