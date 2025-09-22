ProPal sassi contro la polizia a Trieste Tra i 7mila manifestanti anche Elisa | Un dovere essere qui non si può accettare un genocidio

TRIESTE - In 7mila si sono dati appuntamento questa mattina, 22 settembre, a partire dalle 10, nel porto di Trieste, al Varco 4, per prender parte allo sciopero generale proPal.

TENSIONI AL CORTEO PROPAL A MILANO Dopo la video-testimonianza di Fanpage.it sulle aggressioni ai manifestanti, è stata depositata un’interrogazione parlamentare a firma della deputata M5S Stefania Ascari. - facebook.com Vai su Facebook

