ProPal sassi contro la polizia a Trieste | ferito un agente Tra i 7mila manifestanti anche Elisa | Un dovere essere qui non si può accettare un genocidio

Ilgazzettino.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TRIESTE - In 7mila si sono dati appuntamento questa mattina, 22 settembre, a partire dalle 10, nel porto di Trieste, al Varco 4, per prender parte allo sciopero generale proPal. Traffico. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

propal sassi contro la polizia a trieste ferito un agente tra i 7mila manifestanti anche elisa un dovere essere qui non si pu242 accettare un genocidio

© Ilgazzettino.it - ProPal, sassi contro la polizia a Trieste: ferito un agente. Tra i 7mila manifestanti anche Elisa: «Un dovere essere qui, non si può accettare un genocidio»

In questa notizia si parla di: propal - sassi

ProPal, sassi contro la polizia a Trieste. Tra i 7mila manifestanti anche Elisa: «Un dovere essere qui, non si può accettare un genocidio»

ProPal, sassi contro la polizia a Trieste. Tra i 7mila manifestanti anche Elisa: «Un dovere essere qui, non si può accettare un genocidio»; ProPal, sassi contro la polizia a Trieste. Tra i 7mila manifestanti anche Elisa: «Un dovere essere qui, non si può accettare un genocidio»; ProPal, sassi contro la polizia. Tra i 7mila manifestanti anche Elisa: «Un dovere essere qui, non si può accettare un genocidio».

propal sassi contro poliziaProPal, sassi contro la polizia a Trieste. Tra i 7mila manifestanti anche Elisa: «Un dovere essere qui, non si può accettare un genocidio» - In 7mila si sono dati appuntamento questa mattina, 22 settembre, a partire dalle 10, nel porto di Trieste, al Varco 4, per prender parte allo sciopero generale proPal. Da ilgazzettino.it

propal sassi contro poliziaProPal, sassi contro la polizia. Tra i 7mila manifestanti anche Elisa: «Un dovere essere qui, non si può accettare un genocidio» - In 7mila si sono dati appuntamento questa mattina, 22 settembre, a partire dalle 10, nel porto di Trieste, al Varco 4, per prender parte ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Propal Sassi Contro Polizia