Turisti stranieri che provano a scavalcare le cancellate chiuse della stazione Centrale trascinandosi appresso pesanti trolley e valigie per scappare dalle cariche della polizia ai manifestanti pro Pal, barricate, lacrimogeni, la voce dagli altoparlanti che annuncia lo sgombero delle aree commerciali, centinaia di viaggiatori spaventati ammassati sui binari e lunghe code di famiglie alla ricerca di varco attraverso cui passare per uscire. Una vera e propria mattinata di follia ha travolto Milano al termine del lungo e, fine all'arrivo in piazza Duca d'Aosta, pacifico corteo che ha attraversato le strade della città in solidarietà alla popolazione di Gaza, con oltre 10. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - ProPal all'assalto in tutta Italia. Stazione di Milano sotto assedio: scene di guerriglia urbana