ProPal al porto di Marghera | Da qui partono le armi per Israele La polizia in assetto antisommossa ferma il corteo con gli idranti

Giornata di scioperi e manifestazioni quella di oggi, 22 settembre. I manifestanti proPal da tutto il Veneto si sono radunati a piazzale Giovannacci a Marghera e hanno dato vita al corteo.

ProPal bloccano il porto di Marghera: «Da qui partono le armi per Israele. Siamo più di 20mila ma non è finita»

ProPal bloccano il porto di Marghera: «Da qui partono le armi per Israele». Polizia schierata con agenti in assetto antisommossa

