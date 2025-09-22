Pronto a mandare 25mila euro ai truffatori salvato dagli operatori dell' ufficio postale

Salvato all'ultimo secondo dal perdere 25mila euro. È successo a Gualdo Tadino dove il personale dell'ufficio postale ha sventato una truffa ai danni di un umbro. L'uomo si è presentato chiedendo di fare un bonifico perché doveva restituire 25mila euro accreditati per errore sul suo conto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

