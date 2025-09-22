Pronti ad abbattere gli aerei russi Guerra le parole che fanno tremare

Cresce la tensione nei cieli dell’Europa orientale e sul Mar Baltico, dove le continue provocazioni aeree della Russia stanno alimentando un clima di instabilità che preoccupa profondamente la comunità internazionale. A lanciare l’allarme, con parole dure e dirette, è stato il premier polacco Donald Tusk, intervenuto al Consiglio di Sicurezza dell’ONU riunitosi d’urgenza dopo l’ennesimo sconfinamento di jet militari russi, stavolta nei cieli dell’Estonia. « Siamo pronti ad abbattere qualsiasi velivolo russo che violi in modo chiaro e inequivocabile il nostro spazio aereo», ha dichiarato Tusk, sottolineando però che una decisione così grave potrà essere presa solo con il consenso unanime della NATO. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

