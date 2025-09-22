Siviglia-Villarreal è una gara della sesta giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Lo scorso anno, sia all’andata che al ritorno, il Villarreal si è preso tre punti contro il Siviglia. Ora, è evidente che ci sia un dislivello tra queste due formazioni a favore dei gialli ospiti, ma è altrettanto evidente che gli andalusi in questo momento, forti di tre risultati utili di fila, vivano un momento importante della loro stagione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E ha trovato in Sanchez un attaccante di riferimento: l’ex Inter nell’ultima gara di campionato è stato decisivo con una rete che ha permesso alla sua squadra di prendersi la vittoria. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Siviglia-Villarreal: anche quest'anno il finale è scritto