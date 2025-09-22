Pronostico Levante-Real Madrid | Xabi Alonso non conosce ostacoli

Levante-Real Madrid è una gara della sesta giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Sei vittorie di fila tra campionato e Champions League. Real Madrid a punteggio pieno nella Liga e, per la seconda volta in stagione – nel weekend contro l’Espanyol – partita portata a casa senza subire gol. Inutile dirlo, ci sono i numeri che parlano: la squadra di Xabi Alonso sta crescendo alla grande e in questo momento non ha nessuna voglia di fermarsi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La gara contro il Levante però – che arriva a questo match forte della vittoria sul campo del Girona – nasconde delle insidie. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

