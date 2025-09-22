Pronostico e quote Marton Fucsovics – Matteo Arnaldi qualificazioni Tokyo 23-09-2025

Infobetting.com | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marton Fucsovics e Matteo Arnaldi si giocheranno l’accesso al tabellone principale sul Kinoshita Group Show Court non prima delle 05:30 del mattino italiane, dipende da quando finirà il match precedente. L’azzurro ha vinto in tre set il derby contro Nardi nel primo turno di qualificazione interrompendo una striscia di cinque sconfitte di fila, mentre l’ungherese . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

pronostico e quote marton fucsovics 8211 matteo arnaldi qualificazioni tokyo 23 09 2025

© Infobetting.com - Pronostico e quote Marton Fucsovics – Matteo Arnaldi, qualificazioni Tokyo 23-09-2025

In questa notizia si parla di: pronostico - quote

Pronostico Borussia Dortmund-Monterrey, in palio ci sono i quarti con Real o Juve: le quote

Pronostico Palmeiras-Chelsea, per Maresca si apre la strada verso la finale: le quote

Pronostico Chelsea-PSG: quote sbilanciatissime nella finale del Mondiale per Club

Pronostici tennis oggi 23/8/2025: quote ATP Winston Salem; Pronostici tennis oggi 22/8/2025: quote Winston-Salem e Cleveland; Pronostici tennis oggi 5/7/2025: quote Wimbledon.

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Quote Marton Fucsovics