Pronostico Athletic Bilbao-Girona | è l’ora del riscatto

Athletic Bilbao-Girona è una gara della sesta giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Dire che la stagione dell’Athletic Bilbao sia inizia male è dire poco. La formazione basca ha collezionato tre sconfitte di fila – quattro se aggiungiamo anche la Champions League. Ed è evidente che l’assenza di Nico Williams sia pesata tantissimo. Un giocatore determinante. (Lapresse) – Ilveggente.it Diciamo lo stesso anche del Girona: che ne ha presi quattro dal Levante nello scorso fine settimana e che sta dimostrando di avere seri problemi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

