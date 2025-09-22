Pronostici di oggi 23 settembre | Coppa Italia La Liga EFL Cup
Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 23 settembre. Liverpool e Chelsea impegnati in EFL Cup, mentre in Coppa Italia scende il campo un molto convincente Milan, roccioso in difesa dopo lo svarione contro la Cremonese. Si gioca anche in Spagna, col Real Madrid impegnato sul campo del Levante, e Portogallo. Insomma un martedì . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: pronostici - oggi
