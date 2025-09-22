CUBINO 1 CASALGUIDI 0 CUBINO Allegranti, Ronchi, Amoddio, Bussotti, Fabbrini, Vitale, Cantini, Antongiovanni, Conti, Maresca, Paggetti. A disp. Lutzu, Ulivi, Gelli, Petrini, Silvestri, Pelhuri, Marzoli, Muho, Chiesi. All. Bonciani CASALGUIDI Baldi, Bonaiuti, Torracchi, Ghimenti, Rossi, Puccianti, Luccioletti, Bonfanti Al., Zoppi, Bonfanti An., Ceccarelli. A disp. Merci, Bocini, Filoni, Diddi, Robusto, Liberatore, Dani, Borselli. All. Paolacci ARBITRO Como di Arezzo MARCATORE 25’ Conti FIRENZE Una rete di Conti, arrivata poco prima della mezz’ora di gioco. Ed il Casalguidi, nonostante gli sforzi e l’impegno, non è riuscito a riequilibrare le sorti della contesa: è stato il Cubino a prevalere, vincendo per 1-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione. Trasferta amara per il Casalguidi. S’impone il Cubino