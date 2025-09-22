Promozione Jolo missione compiuta | ecco il primo successo Mattatore Ferroni con una bella doppietta

Montignoso 2 Jolo 3 MONTIGNOSO: Tognoni, Di Benedetti, Bonuccelli, Conti, De Angeli, Vannucci, Donati, Biagini, Bertuccelli, Vignali, Lorenzini. A disp.:Andrei, Antonelli, Bologna, Della Pina, Gorreri, Landucci, Parma, Piscopo, Rustighi. All.:Ricci. JOLO: Cuorvo, Scozzari, Menichetti, Massaro, Ferroni, Drovandi, Ascolese, Marchio, Tomberli, Verdi, D’Agati. A disp.:Giusti, Torcasso, Rossi, Melani, D’Alò, Ruscillo, Mucaj, Vannini, Lo Iacono. All.:Ambrosio. Arbitro: Samuele Luciano Giacometti della sezione di Viareggio. Reti: 18’ Vignali, 28’ D’Agati, 78’ e 92’ Ferroni, 93’ Bertuccelli. Un successo maturato nel secondo tempo, con i due gol decisivi arrivati nell’ultimo quarto d’ora. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

