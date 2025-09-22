Promozione Il Ponte va di rigore Espugnato Montelupo Biancorossi in testa

MONTELUPO PONTE BUGGIANESE MONTELUPO Lensi; Cintelli, Cupo, Tremolanti, Corsinuovi, Alicontri, Ulivieri, Bartolozzi, Masoni, Ndaw, Cerroni. A disp. Boretti, Pucci, Marrazzo, Chelini F, Lelli, Celestre, Fermaca, Caparrini, Tersigni. All. Lucchesi PONTE BUGGIANESE Calu; Lici, Grasseschi, Fanti, Chelini S, Palmese, Fruzzetti, Rosati, Mhilli, Viola, Rugiati. A disp. Matteucci, Cirasella, Bandoni, Sanzone, Bellandi, Musteqja, Fiumicino, Cantini, Bicchieri. All. Falivena ARBITRO Correnti di Piombino MARCATORE 28’ Viola su rig. MONTELUPO Il Ponte Buggianese centra un altro successo. La formazione biancorossa batte infatti per 1-0 il Montelupo, grazie al calcio di rigore trasformato in gol da Viola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

