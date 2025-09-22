Promozione bene il Faro Gaggio Il Felsina vince ancora

Anche il campionato di Promozione sta regalando un avvio di stagione sorprendente e dai risultati tutt’altro che scontati. Al termine di questa quarta giornata di andata, la vetta del girone C si trova occupata da un tandem di capoliste a dire poco inaspettato: si tratta del Casumaro e del Felsina, primi a quota 10. La compagine ferrarese non può che essere ritenuta l’assoluta protagonista di questo quarto turno dal momento che, grazie ad una prestazione praticamente perfetta, è stata capace di espugnare con un netto 2-0 il terreno di gioco del Bentivoglio che, tra le principali favorite per la vittoria finale, sta faticando più del previsto visto il magrissimo bottino di tre punti raccolti in altrettante giornate (alla seconda ha riposato). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

