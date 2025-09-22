Promozine La Cuoio ci prova ma racimola un punto
CUOIOPELLI 1 GINESTRA FIORENTINA 1 CUOIOPELLI: Bulleri, Fogli (Fallacara 70’), Monti, Pini, Mori, Liberati, Ferraro (Gaye 84’), Di Benedetto, Nuti (Terraschi 70’), Demi (Pacciani 70’), Magera (Bindi 70’). All: Pertici. GINESTRA FIORENTINA: Cerda, Chiani, Maggiorelli, Casella (Cultrona 84’), Mannini (F. Olivieri 78’), Taddei, Mazzanti, Potogu, De Tellis, Pierucci (L. Olivieri 60’), Marino (Bagni 60’). All: Rizzo. Arbitro: Luciani di Livorno (Pacini e Rossetti). Marcatori: Ferraro al 55’, De Tellis al 79’. Finisce in parità (1-1) il match fra i biancorossi conciari e quelli fiorentini. Questi si portano a quota 4 in classifica, mentre la Cuoio si prende un punto che vale il -1 per i tre punti di penalizzazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
